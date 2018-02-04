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    04 Şubat 2018, Pazar
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    Kötü zemin 'yı yaktı!

    Kötü zemin <a href="/index/muslera?id=85d04d92-a7e0-412d-ba0b-ad6779c87947" class="" rel="tag">Muslera</a>'yı yaktı!

    Muslera, kendisine gelen geri pas zeminde sekince topu kontrol edemedi, top kornere çıktı. Kornerde Sivasspor golü buldu.


    1. 04 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 19:46
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