CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Şubat 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    'tan farklı tarife

    <a href="/index/juventus?id=370b28b8-0b7b-4339-9209-74a4f1f3494e" class="" rel="tag">Juventus</a>'tan farklı tarife

    'nde (Serie A) , sahasında Sassuolo'yu 7-0 yendi

    Allianz Stadı'nda oynanan 23. hafta karşılaşmasında son şampiyon , Sassuolo'yu ağırladı.

    Karşılaşma boyunca çok etkili performans sergileyen ev sahibi takım, 9. dakikada Alex Sandro, 24 ve 27. dakikalarda , 38. dakikada Miralem Pjanic, 63, 74 ve 83. dakikalarda Gonzalo Higuain'in golleriyle 7-0'lık farklı bir galibiyete ulaştı.

    Serie A'da Napoli ile şampiyonluk mücadelesi veren , üst üste 7. galibiyetini elde ederek 59 puana ulaştı. Galibiyet hasreti 5 maça çıkan Sassuolo ise 22 puanda kaldı.

    1. 04 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 20:29
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    'tan farklı tarife haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN