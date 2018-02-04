Juventus'tan farklı tarife
İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) Juventus, sahasında Sassuolo'yu 7-0 yendi
Allianz Stadı'nda oynanan 23. hafta karşılaşmasında son şampiyon Juventus, Sassuolo'yu ağırladı.
Karşılaşma boyunca çok etkili performans sergileyen ev sahibi takım, 9. dakikada Alex Sandro, 24 ve 27. dakikalarda Sami Khedira, 38. dakikada Miralem Pjanic, 63, 74 ve 83. dakikalarda Gonzalo Higuain'in golleriyle 7-0'lık farklı bir galibiyete ulaştı.
Serie A'da Napoli ile şampiyonluk mücadelesi veren Juventus, üst üste 7. galibiyetini elde ederek 59 puana ulaştı. Galibiyet hasreti 5 maça çıkan Sassuolo ise 22 puanda kaldı.
- 04 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 20:29
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Fenerbahçe'de büyük isyan!
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çöpçütff senin dedigin heralde milattan önce ben giç görmedim korundugunu
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Fenerbahçe'de büyük isyan!
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oktay35 sizin gibi futboldan anlamayan holigonlar yok fb de. Gördük son dk calınan düdüklerle yıllarca sampiyon oldunuz. FENERBAHÇE CUMHURİYETTİR
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Fenerbahçe'de büyük isyan!
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emrah Hocam neresi düzgün düdük allah aşkına.Objektiflik istiyorsak objektif olmalıyız. Dünyanın hiç bir yerinde 2 dk önce sarı kart verdi diye
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