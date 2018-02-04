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    04 Şubat 2018, Pazar
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    İki oyuncu sınırda

    İki oyuncu sınırda
    Galatasaray'da 2 oyuncu ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekipte Sofiane Feghouli ile Fernando Muslera, bugünkü maçta sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşerek, 21. haftadaki Antalya maçında oynama şansını kaçıracak. Terim, iki oyuncuyu dikkatli olmaları konusunda uyardı.
    1. 04 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 22:17
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