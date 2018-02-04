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    04 Şubat 2018, Pazar
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    G.Saray'da Ndiaye depremi! Menajerine...

    G.Saray'da Ndiaye depremi! Menajerine...

    Galatasaray'ın, Badou Ndiaye'nin satışı konuunda menajer William'a 1 milyon euro komisyon ödediği ortaya çıktı.

    1. 04 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 09:30
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