G.Saray'da Ndiaye depremi! Menajerine...
Galatasaray'ın, Badou Ndiaye'nin satışı konuunda menajer William'a 1 milyon euro komisyon ödediği ortaya çıktı.
- 04 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 09:30
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FOTOMAÇ GÜNDEM
Galatasaray'ın, Badou Ndiaye'nin satışı konuunda menajer William'a 1 milyon euro komisyon ödediği ortaya çıktı.
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