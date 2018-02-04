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    04 Şubat 2018, Pazar
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    sahne alıyor

    Gomis sahne alıyor
    Bafetimbi Gomis, maçıyla birlikte ilk 11'e dönüyor. Bir haftalık sakatlığından ardından Osmanlıspor maçında oyuna sonradan giren yıldız futbolcu 88. dakikada golünü atarak formda olduğunu göstermişti. Ligde geride kalan 19 haftada 15 kez havalandıran Fransız golcü, ligin ilk yarısındaki müsabakada da Sivas'a 1 gol kaydetmişti. Terim'in son dönemdeki tercihi Eren Derdiyok bugün yedek oturacak.
    1. 04 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 22:33
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