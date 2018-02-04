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    04 Şubat 2018, Pazar
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    'ın 11'i belli oldu! Sürpriz tercihler

    Galatasaray'ın 11'i belli oldu! Sürpriz tercihler

    Süper Lig'in 20. haftasında ile karşı karşıya geliyor.

    Kupada Atiker Konyaspor ile 2-2 berabere kalan ve yeniden lige dönen , bugün deplasmanda la karşılaşacak. Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Teknik direktör yönetiminde çıktığı 3 lig maçını da kazanan sarı-kırmızılı ekip, Sivas'ta bu seriyi devam ettirmek istiyor.

    Galatasaray'ın 11'i: Muslera, Mariano, Denayer, Maicon, Nagatomo, Tolga, Donk, Yasin, Feghouli, Rodrigues, Gomis
    Sivasspor'un 11'i: Tolgahan, Ziya, Medjani, Bjarsmyr, Auremir, Hakan, N'Dinga, Rybalka, Emre, Bifouma, Kone
    1. 04 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 18:06
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