Galatasaray'da Denayer sakatlandı
Galatasaray'ın Belçikalı savunmacısı Jason Denayer, Sivasspor maçında sakatlık yaşadı ve oyuna devam edemedi.
Savunmaya dönmek için koşu yapan Denayer, sol baldırında bir rahatsızlık hissetti ve koşuyu bıraktı. Sağlık görevlilerin kontrolü sonrası oyuna devam edemeyeceği anlaşılan Denayer, sahaya dönmedi. O dakikada 3 oyuncu değişikliği hakkını da kullanmış olan Galatasaray, kalan bölümü 10 kişiyle tamamladı.
- 04 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 21:02
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Fenerbahçe'de büyük isyan!
Toplam 34
Yorum
çöpçütff senin dedigin heralde milattan önce ben giç görmedim korundugunu
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Fenerbahçe'de büyük isyan!
Toplam 34
Yorum
oktay35 sizin gibi futboldan anlamayan holigonlar yok fb de. Gördük son dk calınan düdüklerle yıllarca sampiyon oldunuz. FENERBAHÇE CUMHURİYETTİR
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Fenerbahçe'de büyük isyan!
Toplam 34
Yorum
emrah Hocam neresi düzgün düdük allah aşkına.Objektiflik istiyorsak objektif olmalıyız. Dünyanın hiç bir yerinde 2 dk önce sarı kart verdi diye
Galatasaray'da Denayer sakatlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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