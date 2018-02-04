CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Şubat 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    'da Denayer sakatlandı

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'da Denayer sakatlandı

    'ın Belçikalı savunmacısı , maçında sakatlık yaşadı ve oyuna devam edemedi.

    'in 20. haftasında , Demir Grup deplasmanına konuk oldu. Sarı kırmızılı takımda , mücadelenin 87. dakikasında sakatlık yaşadı.

    Savunmaya dönmek için koşu yapan Denayer, sol baldırında bir rahatsızlık hissetti ve koşuyu bıraktı. Sağlık görevlilerin kontrolü sonrası oyuna devam edemeyeceği anlaşılan Denayer, sahaya dönmedi. O dakikada 3 oyuncu değişikliği hakkını da kullanmış olan , kalan bölümü 10 kişiyle tamamladı.
    1. 04 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 21:02
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    'da Denayer sakatlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN