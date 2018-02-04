Galatasaray'a Muslera'dan kötü haber
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray ile Demir Grup Sivasspor ile karşılaştı.
Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray deplasmanda Sivasspor ile karşılaştı. Mücadelenin 76. dakikasında sarı kart gören Muslera, Antalyaspor karşılaşmasında cezalı duruma düştü. Uruguaylı file bekçisi Anyalyaspor'a karşı forma giyemeyecek.
- 04 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 21:18
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Fenerbahçe'de büyük isyan!
Toplam 34
Yorum
çöpçütff senin dedigin heralde milattan önce ben giç görmedim korundugunu
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Fenerbahçe'de büyük isyan!
Toplam 34
Yorum
oktay35 sizin gibi futboldan anlamayan holigonlar yok fb de. Gördük son dk calınan düdüklerle yıllarca sampiyon oldunuz. FENERBAHÇE CUMHURİYETTİR
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Fenerbahçe'de büyük isyan!
Toplam 34
Yorum
emrah Hocam neresi düzgün düdük allah aşkına.Objektiflik istiyorsak objektif olmalıyız. Dünyanın hiç bir yerinde 2 dk önce sarı kart verdi diye
Galatasaray'a Muslera'dan kötü haber haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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