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    04 Şubat 2018, Pazar
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    Galatasaray'a 'dan kötü haber

    Galatasaray'a <a href="/index/muslera?id=85d04d92-a7e0-412d-ba0b-ad6779c87947" class="" rel="tag">Muslera</a>'dan kötü haber

    Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray ile Demir Grup Sivasspor ile karşılaştı.

    Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray deplasmanda Sivasspor ile karşılaştı. Mücadelenin 76. dakikasında sarı kart gören , Antalyaspor karşılaşmasında cezalı duruma düştü. Uruguaylı file bekçisi Anyalyaspor'a karşı forma giyemeyecek.

    1. 04 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 21:18
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