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    04 Şubat 2018, Pazar
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    Fatih Terimli ’ın ilk yenilgisi

    Fatih Terimli Galatasaray’ın ilk yenilgisi

    , 6 resmi maç sonra mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar, ile de ilk yenilgisini aldı.

    'de bu hafta Sivasspor'a mağlup olan 'ın yenilmezlik serisi de sona erdi. Sarı-kırmızılılar, ligde 3, 'nda 3 maç olmak üzere 6 müsabakada 5 galibiyet, 1 beraberlik almıştı. Sivas deplasmanından üzgün ayrılan Galatasaray, döneminde ilk yenilgisini aldı. Terim, ligin son haftasındaki Göztepe maçıyla 4. kez takımı çalıştırmaya başlamış, 6 maçta yenilgi yüzü görmemişti.
    1. 04 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 21:27
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