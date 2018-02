Dünya takımı sözü

G.Saray Başkanı Cengiz, mayıstan sonra dünyanın tepesine oynayacak bir takım kuracaklarını söyledi



'G.Saray'da her zaman en az 2 dünya yıldızı olmalı' diyen Cengiz, hedeflerinin yarışı 1. bitirmek olduğunu belirtti



Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, mayıs ayında dünyada zirveye oynayacak bir takım kuracaklarını söyledi. DHA'ya konuşan Cengiz, ara transferde süre darlığına rağmen ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, "3 günde Superman'i getireceğim demek anlamsız olurdu. İnşallah mayıs ayından sonra dünyanın tepesine oynayacak bir takım kuracağız. Galatasaray bir dünya takımıdır, her zaman bünyesinde en az 2 dünya yıldızı olmak zorundadır" dedi.



FATİH HOCAYA İNANIYORUZ

Hedeflerinin her branşta şampiyonluk olduğunu vurgulayan başkan Cengiz, "İkincilik Galatasaray'ı mutlu etmez. Fatih hocamızın gelişi bir ruh vermiş. Takımımız iyi bir ivme yakaladı, bizim amacımız bu ivmenin sürmesi. Tabii ki inişler çıkışlar olabilir fakat önemli olan hedefe ulaşmak, maratonu 1'inci tamamlamak. Fatih hocamızın da bunu başaracağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.



Taraftarımız 'yellow friday'de 10 kat satış yaptı. Yıllık satışın yüzde 7'si 2 günde gerçekleşti. Boş 70 localardan her gün 4'ünü satıyoruz. Bu da ciddi bir gelir.



Galatasaray bir tutku, armanın peşinde koşan çılgın insanların bir yumağı, oluşumu. Rakiplerimize saygı esası üzerinde bizim saygınlığımızı artıracağız.



Riva ve Florya'nın satışından elde edilecek hasılatın maksimize edilmesi için politikalar geliştireceğiz. Devlet de kazanacak, biz de kazanacağız.



Mali açıdan bütün kulüpler gibi Galatasaray da, alay-ı vala bir durumda değil, zorluklar çok. Ancak biz enkaz edebiyatı yapmaya değil, bunu çözmeye geldik.



Yaklaşık 7 iş günüdür iş başındayız. İmza sirkülerlerimiz evvelsi gün tamamlandı. Mali durumu ölçme noktasındayız. İlk divanda açıklayacağım.