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    04 Şubat 2018, Pazar
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    Donk, ligde 659 gün sonra 11'de

    Donk, ligde 659 gün sonra 11'de

    'ın Hollandalı futbolcusu , Süper Lig'de 659 gün aradan sonra ilk 11'de oynama fırsatı buldu

    Süper Lig'de son olarak 2015-2016 sezonunun 29. haftasındaki Antalyaspor- maçının başlangıç kadrosunda bulunan Donk, 16 Nisan 2016 tarihinde yapılan bu müsabakanın ardından yeniden ilk 11'de yer alabilmek için 1 yıl 9 ay 19 gün bekledi.

    Antalyaspor maçının ardından 2015-2016 sezonunda ilk 11 göremeyen, 2016-2017 sezonunu ise İspanya ekibi Real Betis'te kiralık geçiren Donk, yeniden Galatasaray'a döndüğü bu sezonun ancak 20. haftasında başlangıç kadrosunda yer alabildi.

    1. 04 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 20:33
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