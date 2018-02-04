Donk, ligde 659 gün sonra 11'de
Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Donk, Süper Lig'de 659 gün aradan sonra ilk 11'de oynama fırsatı buldu
Süper Lig'de son olarak 2015-2016 sezonunun 29. haftasındaki Antalyaspor-Galatasaray maçının başlangıç kadrosunda bulunan Donk, 16 Nisan 2016 tarihinde yapılan bu müsabakanın ardından yeniden ilk 11'de yer alabilmek için 1 yıl 9 ay 19 gün bekledi.
Antalyaspor maçının ardından 2015-2016 sezonunda ilk 11 göremeyen, 2016-2017 sezonunu ise İspanya ekibi Real Betis'te kiralık geçiren Donk, yeniden Galatasaray'a döndüğü bu sezonun ancak 20. haftasında başlangıç kadrosunda yer alabildi.
- 04 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 20:33
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Fenerbahçe'de büyük isyan!
Toplam 34
Yorum
çöpçütff senin dedigin heralde milattan önce ben giç görmedim korundugunu
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Fenerbahçe'de büyük isyan!
Toplam 34
Yorum
oktay35 sizin gibi futboldan anlamayan holigonlar yok fb de. Gördük son dk calınan düdüklerle yıllarca sampiyon oldunuz. FENERBAHÇE CUMHURİYETTİR
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Fenerbahçe'de büyük isyan!
Toplam 34
Yorum
emrah Hocam neresi düzgün düdük allah aşkına.Objektiflik istiyorsak objektif olmalıyız. Dünyanın hiç bir yerinde 2 dk önce sarı kart verdi diye
Donk, ligde 659 gün sonra 11'de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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