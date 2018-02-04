Donk, ligde 659 gün sonra 11'de

Süper Lig'de son olarak 2015-2016 sezonunun 29. haftasındaki Antalyaspor-Galatasaray maçının başlangıç kadrosunda bulunan Donk, 16 Nisan 2016 tarihinde yapılan bu müsabakanın ardından yeniden ilk 11'de yer alabilmek için 1 yıl 9 ay 19 gün bekledi.

Antalyaspor maçının ardından 2015-2016 sezonunda ilk 11 göremeyen, 2016-2017 sezonunu ise İspanya ekibi Real Betis'te kiralık geçiren Donk, yeniden Galatasaray'a döndüğü bu sezonun ancak 20. haftasında başlangıç kadrosunda yer alabildi.