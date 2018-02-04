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    04 Şubat 2018, Pazar
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    Dilmen: 14'te 14 yapabilecek tek takım...

    Dilmen: 14'te 14 yapabilecek tek takım...

    , Demir Grup Sivasspor - maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

    'in 20. haftasında Sivasspor, 'ı 2-1 yendi. , mücadelenin ardından karşılaşmayı yorumladı.

    İŞTE RIDVAN DİLMEN'İN SİVASSPOR - GALATASARAY MAÇI YORUMLARI

    "KAZANAMAMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPTILAR"
    Galatasaray maç boyunca kaybetmek için her şeyi yaptı. Pardon, kazanamamak için her şeyi yaptı. Sivas da şuursuz, son 15 dakika kazanamamak için her şeyi yaptı.

    "SELÇUK SAHADA OLMALIYDI"
    'nun yokluğunu Galatasaray geçen hafta kazandığı maçta da hisetti. Çünkü Fernando oynadığı zaman önünde 4 tane ofansif oyuncu oynatabiliyorsunuz. Orta sahada kontrolü sağlıyor. N'Diaye de belki çok kaliteli bir oyuncu değil ama dinamizmi sağlıyordu. Bugün de Selçuk'un en azından ikinci yarıda oyunda olması gerekiyordu. Hocanın sahaya çıkışına baktığımızda, doğru bir takım olduğunu düşünmüyorum. 4 stoper bana göre, Donk, Tolga, Denayer, Maicon. Bir de ilk defa oynayan sol bekin var.

    "DİREĞE ADAM KOY"
    Muslera gibi bir değer sabah akşam aynı golü yiyip çalışmıyorsa bir sorun var demektir. Kaç tane hocayla çalıştı Muslera. Belli ki bu adam yan toplara çıkmıyor. Hocalar müdahale etmeli bu duruma. Yenilen ilk golde de Muslera direklere adam koymalıydı. Nagotomo zaten kısa boylu bir işe yaramıyor. Koy onu direğe.

    TEK TAKIM BEŞİKTAŞ
    Bu ligde 14'te 14 yapma potansiyeli olan tek takım Beşiktaş…

    1. 04 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 22:33
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    Dilmen: 14'te 14 yapabilecek tek takım... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

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