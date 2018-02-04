Belhanda 3 kez üst üste yedek!

Fatih Terim'in teknik direktörlük görevine başlamasının ardından ligdeki Göztepe karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıkan Belhanda, ardından başlangıç kadrolarında yer alamadı.

Ligin 18. haftasındaki Kayserispor maçına yedekler arasında başlayıp, süre alamayan, Osmanlıspor müsabakasına ise yedeklerde bulunup, ikinci yarıda oyuna dahil olan Belhanda, Demir Grup Sivasspor önünde de başlangıç kadrosunda tercih edilmedi.



Faslı yıldız 68. dakikada Feghouli'nin yerine oyuna dahil oldu!