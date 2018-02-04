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    04 Şubat 2018, Pazar
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    3 kez üst üste yedek!

    Belhanda 3 kez üst üste yedek!

    Sarı-kırmızılı oyuncu Younes , üst üste 3 maçta da yedek soyundu

    'in teknik direktörlük görevine başlamasının ardından ligdeki Göztepe karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıkan , ardından başlangıç kadrolarında yer alamadı.

    Ligin 18. haftasındaki Kayserispor maçına yedekler arasında başlayıp, süre alamayan, Osmanlıspor müsabakasına ise yedeklerde bulunup, ikinci yarıda oyuna dahil olan Belhanda, Demir Grup Sivasspor önünde de başlangıç kadrosunda tercih edilmedi.

    Faslı yıldız 68. dakikada Feghouli'nin yerine oyuna dahil oldu!

    1. 04 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 20:31
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