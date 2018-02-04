Belhanda 3 kez üst üste yedek!
Sarı-kırmızılı oyuncu Younes Belhanda, üst üste 3 maçta da yedek soyundu
Fatih Terim'in teknik direktörlük görevine başlamasının ardından ligdeki Göztepe karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıkan Belhanda, ardından başlangıç kadrolarında yer alamadı.
Ligin 18. haftasındaki Kayserispor maçına yedekler arasında başlayıp, süre alamayan, Osmanlıspor müsabakasına ise yedeklerde bulunup, ikinci yarıda oyuna dahil olan Belhanda, Demir Grup Sivasspor önünde de başlangıç kadrosunda tercih edilmedi.
Faslı yıldız 68. dakikada Feghouli'nin yerine oyuna dahil oldu!
- 04 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 20:31
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Fenerbahçe'de büyük isyan!
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Yorum
çöpçütff senin dedigin heralde milattan önce ben giç görmedim korundugunu
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Fenerbahçe'de büyük isyan!
Toplam 34
Yorum
oktay35 sizin gibi futboldan anlamayan holigonlar yok fb de. Gördük son dk calınan düdüklerle yıllarca sampiyon oldunuz. FENERBAHÇE CUMHURİYETTİR
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Fenerbahçe'de büyük isyan!
Toplam 34
Yorum
emrah Hocam neresi düzgün düdük allah aşkına.Objektiflik istiyorsak objektif olmalıyız. Dünyanın hiç bir yerinde 2 dk önce sarı kart verdi diye
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