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    04 Şubat 2018, Pazar
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    Aydınus’la şansı pek tutmuyor

    Aydınus’la şansı pek tutmuyor
    Sivas ile arasındaki karşılaşmayı hakem yönetecek. Aydınus, Galatasaray'ın bugüne kadar 43 maçında görev aldı. Sarı-kırmızılılar, bu maçlarda 21 galibiyet, 9 beraberlik alırken, 13 kez ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
    1. 04 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 22:18
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