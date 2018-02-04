Arda Turan ve Galatasaraylı taraftarlar...
Sivas'tan dönecek olan takıma destek olmak için havalimanına giden Galatasaraylı taraftarlar, Başakşehir kafilesiyle karşılaşınca Arda Turan'a tepki gösterdi.
Galatasaray taraftarları Sivas'ta 2-1 kaybeden takımlarına destek olmak için havalimanına akın etti.
Sarı-Kırmızılı taraftarlar havalimanında Konya'dan dönen Başakşehir kafilesiyle karşılaştı.
Arda Turan'a karşı tepki gösteren Galatasaraylı taraftarlar uzun süre onun aleyhine tezahüratta bulundu.
- 04 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 00:45
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Donk, ligde 659 gün sonra 11'de
Toplam 2
Yorum
EKO BU ADAM TOPÇUYSA BENDE RONALDOYUM GÖRDÜĞÜM EN KAZMA EN AĞIR EN İŞE YARAMAZ OYUNCU
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3. Lig'de tarihi skor! Maç 10-2 bitti!
Toplam 1
Yorum
ŞampiyonVanlı Takımımızı tebrik ederiz ama lise ve ilk okul öğrencilerine karşı alınmış bu galibiyeti Kabul Etmiyoruz.Ligdeki güçlü ekiplere karşı oynasın
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Donk, ligde 659 gün sonra 11'de
Toplam 2
Yorum
off hocaya helal olsun donk asla gs oyuncusu olamaz tolga selçuk belhanda yap feghoul sağ rodrigues sol forvette gomis yap zormu?
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