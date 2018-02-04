Arda Turan ve Galatasaraylı taraftarlar...

Galatasaray taraftarları Sivas'ta 2-1 kaybeden takımlarına destek olmak için havalimanına akın etti.

Sarı-Kırmızılı taraftarlar havalimanında Konya'dan dönen Başakşehir kafilesiyle karşılaştı.

Arda Turan'a karşı tepki gösteren Galatasaraylı taraftarlar uzun süre onun aleyhine tezahüratta bulundu.