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    04 Şubat 2018, Pazar
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    Albayrak'tan hakem tepkisi

    Albayrak'tan hakem tepkisi

    Galatasaraylı yönetici Abdürrahim Albayrak, maçı sonrası yan hakeme tepki gösterdi.

    'in 20. haftasında , deplasmanda Demir Grup 'a 2-1 yenildi. Galatasaraylı yönetici Abdürrahim Albayrak karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada 'un penaltı kararı vermesi için yönlendiren yan hakeme yüklendi

    Albayrak şöyle konuştu:
    Özellikle yan hakemin pozisyonu dikkatli izledikten sonra vereceği kararı merak ediyorum. Bütün Galatasaraylılar o pozisyonun nasıl penaltı olduğunu merak ediyor.Yan hakem pozisyonu izledikten sonra vereceği kararı kamuoyu ile de paylaşsa da, herkes öğrense.

    İşte Albayrak'ın söz ettiği o pozisyon



    Görüntü BeIN Sports'tan alınmıştır.

    1. 04 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 22:51
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