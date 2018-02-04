Albayrak'tan hakem tepkisi
Galatasaraylı yönetici Abdürrahim Albayrak, Sivasspor maçı sonrası yan hakeme tepki gösterdi.
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 2-1 yenildi. Galatasaraylı yönetici Abdürrahim Albayrak karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada Fırat Aydınus'un penaltı kararı vermesi için yönlendiren yan hakeme yüklendi
Albayrak şöyle konuştu:
Özellikle yan hakemin pozisyonu dikkatli izledikten sonra vereceği kararı merak ediyorum. Bütün Galatasaraylılar o pozisyonun nasıl penaltı olduğunu merak ediyor.Yan hakem pozisyonu izledikten sonra vereceği kararı kamuoyu ile de paylaşsa da, herkes öğrense.
İşte Albayrak'ın söz ettiği o pozisyon
Görüntü BeIN Sports'tan alınmıştır.
- 04 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 22:51
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Donk, ligde 659 gün sonra 11'de
Toplam 2
Yorum
EKO BU ADAM TOPÇUYSA BENDE RONALDOYUM GÖRDÜĞÜM EN KAZMA EN AĞIR EN İŞE YARAMAZ OYUNCU
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3. Lig'de tarihi skor! Maç 10-2 bitti!
Toplam 1
Yorum
ŞampiyonVanlı Takımımızı tebrik ederiz ama lise ve ilk okul öğrencilerine karşı alınmış bu galibiyeti Kabul Etmiyoruz.Ligdeki güçlü ekiplere karşı oynasın
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Donk, ligde 659 gün sonra 11'de
Toplam 2
Yorum
off hocaya helal olsun donk asla gs oyuncusu olamaz tolga selçuk belhanda yap feghoul sağ rodrigues sol forvette gomis yap zormu?
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