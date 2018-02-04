Albayrak'tan hakem tepkisi

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 2-1 yenildi. Galatasaraylı yönetici Abdürrahim Albayrak karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada Fırat Aydınus'un penaltı kararı vermesi için yönlendiren yan hakeme yüklendi



Albayrak şöyle konuştu:

Özellikle yan hakemin pozisyonu dikkatli izledikten sonra vereceği kararı merak ediyorum. Bütün Galatasaraylılar o pozisyonun nasıl penaltı olduğunu merak ediyor.Yan hakem pozisyonu izledikten sonra vereceği kararı kamuoyu ile de paylaşsa da, herkes öğrense.



İşte Albayrak'ın söz ettiği o pozisyon







Görüntü BeIN Sports'tan alınmıştır.