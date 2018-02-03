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    03 Şubat 2018, Cumartesi
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    kadrosu açıklandı! ...

    <a href="/index/sivas?id=59a729a6-1204-4e7b-97dd-5ff3dfdac5c6" class="" rel="tag">Sivas</a> kadrosu açıklandı! <a href="/index/nagatomo?id=3c934f1e-ad74-4729-82f7-c7b10c69a6d3" class="" rel="tag">Nagatomo</a>...

    'ın maçı kadrosu belli oldu. Yeni transfer da kadroda yer aldı.

    Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yarın Demir Grup 'a konuk olacak , hazırlıklarını tamamladı.

    Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Demir Grup maçı öncesi son idmanını yapan sarı-kırmızılı ekipte, 'a gidecek kafilede yer alan sporcular da belli oldu.

    Sakatlığı nedeniyle tedavisine ülkesinde devam edilen Fernando Reges'in alınmadığı kafileye, yeni transfer Yuto Nagatomo ise dahil edildi.

    Teknik direktör Fatih Terim tarafından belirlenen kamp kadrosunda, Fernando Muslera, Mariano Filho, Maicon Roque, Serdar Aziz, Tolga Ciğerci, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, Martin Linnes, Ryan Donk, Cedric Carrasso, Bafetimbi Gomis, Hakan Balta, Garry Rodrigues, Koray Günter, Iasmin Latovlevici, Yuto , Jason Denayer, Eray İşcan ve Sofiane Feghouli yer aldı.

    Özel uçakla 'a gidecek , burada kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak.

    1. 03 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 16:32
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