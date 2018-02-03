Galatasaray'ın Sivasspor maçı kadrosu belli oldu. Yeni transfer Nagatomo da kadroda yer aldı.
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Demir Grup Sivasspor maçı öncesi son idmanını yapan sarı-kırmızılı ekipte, Sivas'a gidecek kafilede yer alan sporcular da belli oldu.
Sakatlığı nedeniyle tedavisine ülkesinde devam edilen Fernando Reges'in alınmadığı kafileye, yeni transfer Yuto Nagatomo ise dahil edildi.
Teknik direktör Fatih Terim tarafından belirlenen kamp kadrosunda, Fernando Muslera, Mariano Filho, Maicon Roque, Serdar Aziz, Tolga Ciğerci, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, Martin Linnes, Ryan Donk, Cedric Carrasso, Bafetimbi Gomis, Hakan Balta, Garry Rodrigues, Koray Günter, Iasmin Latovlevici, Yuto Nagatomo, Jason Denayer, Eray İşcan ve Sofiane Feghouli yer aldı.
Özel uçakla Sivas'a gidecek Galatasaray, burada kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak.
- 03 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 16:32
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İşte Aykut Kocaman'ı çileden çıkaran pozisyonlar
Toplam 16
Yorum
izleyici Hocam oyunculara ne oynatıyonda halen ağlıyorsun ! Yazık Ya fenere :D senın gıbı cakma hocası var ! önce oynayı öğret oyunculara !
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‘Jübilem F.Bahçe'de anne’
Toplam 9
Yorum
erol cok gormeyın eto wanger golculer41 ıle 36 yasına kdr turkıyede oynuyorsa mesut 34 oynamıs cok gormemek lazım
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Allardyce'den Cenk'i üzen açıklama
Toplam 3
Yorum
OBJEKTIF Adam doğru söylüyor cenkın attığı gollerın yarısı penaltıdan.oyunculuk sıfır.bence ço k ıyı para kazandılar.
Sivas kadrosu açıklandı! Nagatomo... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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