Ndiaye hızlı başladı
Galatasaray'dan Stoke City'ye transfer olan Badou Ndiaye yeni takımında hızlı bir başlangıç yaptı.
Stoke City, deplasmanda Shaqiri'nin attığı golle 5. dakikada 1-0'lık üstünlük yakaladı. Shaqiri'nin attığı gole ortayı yapan Ndiaye, ilk maçının 5. dakikasında asiste imza attı.
- 03 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 19:19
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Toplam 1
Yorum
aydın rizespora şampiyonluk yolunda başarılar
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İşte Aykut Kocaman'ı çileden çıkaran pozisyonlar
Toplam 20
Yorum
hadı be Bursa maçında fener lehine verilen çakma penaltıyı da söyle hoca.Lehine ve aleyhine verilenleri sıralasan lehine verilenlerden kale oluşur.
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Beşiktaş'a deplasman yaramıyor!
Toplam 5
Yorum
BEŞİKTAŞ sizin isteklerinizden bizimkilere sıra gelmiyor ki istiyorunuz ki her maça ali palabıyık verilsin sezonun ortasında kaç maç yönetti ali abin
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