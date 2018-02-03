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    03 Şubat 2018, Cumartesi
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    Ndiaye hızlı başladı

    Ndiaye hızlı başladı

    'dan 'ye transfer olan Badou Ndiaye yeni takımında hızlı bir başlangıç yaptı.

    'dan rekor bonservis ücretiyle ayrılan ve 'ye imza atan Badou Ndiaye, yeni takımıyla ilk maçına çıktı. Stoke City'nin 'de Bournemouth'a konuk olduğu müsabakaya ilk 11'de başlayan Ndiaye, 5. dakikada atılan golün hazırlayıcısı oldu.

    Stoke City, deplasmanda Shaqiri'nin attığı golle 5. dakikada 1-0'lık üstünlük yakaladı. Shaqiri'nin attığı gole ortayı yapan Ndiaye, ilk maçının 5. dakikasında asiste imza attı.

    1. 03 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 19:19
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