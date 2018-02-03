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    03 Şubat 2018, Cumartesi
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    İşte 'nın ilk antrenmanından görüntüler

    İşte Nagatomo'nın ilk antrenmanından görüntüler

    Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

    1. 03 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:45
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