Darüşşafaka, bu sonuçla 10. galibiyeti alırken, Galatasaray Odeabank 11. kez sahadan mağlup oldu.

Karşılaşmaya tempolu başlayan Galatasaray, Göksenin Köksal ve Summer'ın pota altından Hardy ve Taylor'ın dış atışlardan bulduğu sayılarla 2. dakikayı 10-2 geride bıraktı. Basit top kayıpları yapan Galatasaray karşısında Bell ve Wilbekin ile arka arkaya üç sayı çizgisinin gerisinden isabetler bulan Darüşşafaka, 6. dakikada öne geçti: 11-14. Kalan bölüm karşılıklı basketlerle geçilirken konuk ekip, ilk çeyreği 21-17 üstün tamamladı.

İkinci çeyreğe Mehmet Yağmur ve Juskevicius'un sayılarıyla başlayan Galatasaray, Taylor'ın üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketle 15. dakikada yeniden üstünlük kurdu: 30-27. Pota altını etkili kullanan ve Kidd ile arka arkaya sayılar bulan Darüşşafaka, soyunma odasına 42-40 önde girdi.

Karşılıklı basketlerle başlayan üçüncü çeyrekte, Eric ile serbest atış çizgisinden sayılar üreten Darüşşafaka, 25. dakikayı 54-48 üstün geçti. Wilbekin ve Okben Ulubay'ın üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu sayılarla konuk ekip, 19. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 54-64. Darüşşafaka, final periyoduna 69-57 önde gitti.

Son çeyrekte hücumlardan boş dönen Galatasaray Odeabank karşısında Eric'in pota altından Sant-Rose ve Okben Ulubay'ın üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu sayılarla farkı açan konuk ekip, 35. dakikayı 22 sayı (61-83) farkla üstün geçti. Kalan bölümde skor üstünlüğünü koruyan Darüşşafaka, sahadan 89-77 galip ayrıldı.

Osman Solakoğlu ödülü sahibine takdim edildi

Karşılaşması öncesinde gerçekleşen törende Osman Solakoğlu Ödülü'nü bu sene kazanan TOFAŞ Spor Kulübü'ne plaket verildi.

Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Akar ile Osman Solakoğlu'nun oğlu Kemal Solakoğlu, "Yeni Nesil Tofaş Projesi" ile bu yılın kazananı TOFAŞ Spor Kulübü adına TOFAŞ Kurumsal İletişim Direktörü Arzu Çolakoğlu'na plaketini takdim etti.