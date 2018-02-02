Jahovic hesapta yoktu
Geriye düşmesine karşılık 2-1 öne geçmeyi başaran sarı-kırmızılı ekip, 90+1’de Konya’nın flaş transferi Jahovic’e takıldı. Turun kilidi artık İstanbul’da açılacak
RÖVANŞ HAFTAYA
Göztepe'de attığı 14 golle adından söz ettiren Makedon futbolcu, 90+1'de nefis bir kafa vuruşu ile yeni takımı Konya'ya beraberliği getirdi ve Türkiye Kupası son şampiyonunu tura yeniden ortak etti. Galatasaray her şeye rağmen evine avantajlı bir skorla dönerken yarı finale yükselecek takım 8 Şubat'ta Türk Telekom Stadı'nda oynanacak karşılaşmada belli olacak.
SiNiRLENDi
Son iki maçta yedek kalan Belhanda, Konya karşısında ilk 11'deydi. Ancak yine beklentilerin altında kaldı. Hatta maçın 22. dakikasında Terim'i kızdırdı. Gelişen sarı-kırmızılı takım atağında ceza yayınının sol çaprazında Belhanda'nın müsait pozisyonda ters kanadına gönderdiği pas isabetsiz olunca Fatih Terim bu duruma sinirlendi.
- 02 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 02:30
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Fenerbahçeli yıldız 3 hafta yok!
Toplam 3
Yorum
POYRAZ Aykut sen bu takıma nasıl idman yaptırıyorsunki bu çocukların hepsi adele den sakatlanıyor demekki bu çocuklara yanlış idman yaptırıyorsun.
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Avrupa aşkına
Toplam 3
Yorum
erol erol olarak,lig başında,hangi hafta hedef ne olacak buraya yazdım.hepsi çıktı.muharrem usta hep yalan söyledi.
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Deniz Naki'ye bir darbe daha! Resmen bitti
Toplam 1
Yorum
Bence Adam Türkiyenin 3 Lig De oynuyor Zaten Kariyeri bitmis sayilir Süper Lig de 24 Macta 1 Gol Yapmisti Bundesliga da 20 Macta 1 Gol
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