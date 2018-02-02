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    02 Şubat 2018, Cuma
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    Jahovic hesapta yoktu

    Jahovic hesapta yoktu

    Geriye düşmesine karşılık 2-1 öne geçmeyi başaran sarı-kırmızılı ekip, 90+1’de Konya’nın flaş transferi Jahovic’e takıldı. Turun kilidi artık ’da açılacak

    , Ziraat çeyrek final ilk maçında ile 2-2 berabere kaldı. Teknik direktör deplasmandaki maça yedek ağırlıklı bir kadro ile sahaya çıkarken sarı-kırmızılı futbolcular, oyun kurmakta zorlandı. 10. dakikada Musa, 11. dakikada ise direğe takıldı. 40'ta ise ev sahibi ekibin golü geldi. Kullanılan serbest vuruşta Linnes'e çarpan top ağlara gitti. Galatasaray ikinci yarıya fırtına gibi başladı. 5 dakika arayla iki gol buldu. 50'de Sinan Gümüş skora denge getiren isim olurken 55. dakikada ise kafa vuruşu ile Cimbom'u öne geçirdi. Karşılaşmanın böyle tamamlanması beklense de oyuna sonradan dahil olan Adis Jahovic sarı-kırmızılı takımı bırakmadı.



    RÖVANŞ HAFTAYA
    'de attığı 14 golle adından söz ettiren Makedon futbolcu, 90+1'de nefis bir kafa vuruşu ile yeni takımı Konya'ya beraberliği getirdi ve Türkiye Kupası son şampiyonunu tura yeniden ortak etti. Galatasaray her şeye rağmen evine avantajlı bir skorla dönerken yarı finale yükselecek takım 8 Şubat'ta Stadı'nda oynanacak karşılaşmada belli olacak.

    SiNiRLENDi
    Son iki maçta yedek kalan , Konya karşısında ilk 11'deydi. Ancak yine beklentilerin altında kaldı. Hatta maçın 22. dakikasında Terim'i kızdırdı. Gelişen sarı-kırmızılı takım atağında ceza yayınının sol çaprazında Belhanda'nın müsait pozisyonda ters kanadına gönderdiği pas isabetsiz olunca Fatih Terim bu duruma sinirlendi.
    1. 02 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 02:30
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