İşte Nagatomo'nın ilk antrenmanından görüntüler
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
- 02 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 17:34
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Kalkavan atandı
Toplam 3
Yorum
çalışıyorlar Oynadığınız çağ dışı futbolla tüm kupaları hak ediyorsunuz.Hakemler müthiş futbolunuzun önünü kesiyor.Çok iyisiniz o yüzden sizi durdurmaya
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Pire'de ağır yenilgi!
Toplam 5
Yorum
OĞUZHAN Aynı başarının gölgesi bile olmayanlar yanımızda olmazlar tabi, her sene FİNAL FOUR gidemeyenleri bekleriz Sırbistan Belgrad' a ORADAYIZ
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Cenk’e kapılar hep açık!
Toplam 22
Yorum
sınan kemal bey ayıptır bu çocuğun yaptığı başarıları kötülüyorsun o gollerı hakemlermı attırdı sampıyonlar lıgınde ayıptır
İşte Nagatomo'nın ilk antrenmanından görüntüler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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