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    01 Şubat 2018, Perşembe
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    Ndiaye'den şok açıklama

    Ndiaye'den şok açıklama

    Galatasaray'dan Premier Lig ekibi Stoke City'ye transfer olan Badou Ndiaye'den flaş bir paylaşım geldi.

    1. 01 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:10
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