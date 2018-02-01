G.Saray Asamoah'la 4 yıllık sözleşme imzaladı!
Ocak ayında kadrosunu sürpriz bir şekilde Japon futbolcu Yuto Nagatomo ile güçlendiren Galatasaray'da imzanın perde arkası ortaya çıktı. Alınan bilgilere göre sarı kırmızılıların Nagatomo transferini yapmasının en önemli sebebi Asamoah.
- 01 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 19:25
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Fenerbahçeli yıldız 3 hafta yok!
Toplam 2
Yorum
fbcan fenerbahçenin sağlık ekibinin diplomaları hakkında şüphelerim var ligin en fazla ve en uzun süreli sakatlıkları fenerbahçede oluyor
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Galatasaray açıkladı! İşte Nagatomo'nun maliyeti
Toplam 2
Yorum
candemir türk piyasasına göre ucuz ama kadroya giremeyen futbolcu için pahalı bonuslar gereksiz.
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"Parayı değil Beşiktaş'ı seçtim"
Toplam 5
Yorum
osman ben de olsam üç aşağı beş yukarı aynı parayı alacağım kulüpler içinde iyi insanların bulunduğu huzurla çalışacağım kulüpte oynamak isterdim.
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