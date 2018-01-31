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    31 Ocak 2018, Çarşamba
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    G.Saray'ın yeni transferini İtalyan gazeteci yorumladı!

    G.Saray'ın yeni transferini İtalyan gazeteci yorumladı!

    Galatasaray'ın Inter'den kiraladığı Nagatomo'yu FcInternews editörü Gianluca Scudieri değerlendirdi.

    1. 31 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 17:21
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