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    31 Ocak 2018, Çarşamba
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    G.Saray'ın yeni transferi 'a geldi

    G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'a geldi

    ’ın yeni transferi futbolcu , Atatürk Havaalanı’na iniş yaptı.

    ara döneminin sona ermesine sayılı saatler kala İnter'den 'yu alarak sol bek sorununu çözdü.

    2011 yılında bu yana İnter'de forma giyen ve Fenerbahçe'nin de ilgilendiği oyuncular arasında yer alan Nagatomo, bugün öğle saatlerinde 'a geldi. 6 aylığına 1 milyon euro ücret ödeyecek olan G.Saray, bir yıl daha sözleşmesi bulunan futbolcunun satın alma opsiyonunu da aldı.



    Atatürk Havaalanı'nda Nagatomo'yu bekleyenler arasında Japon gazeteciler de bulunuyor.

    1. 31 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:56
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