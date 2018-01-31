G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'a geldi
Galatasaray’ın yeni transferi Japon futbolcu Yuto Nagatomo, Atatürk Havaalanı’na iniş yaptı.
2011 yılında bu yana İnter'de forma giyen ve Fenerbahçe'nin de ilgilendiği oyuncular arasında yer alan Nagatomo, bugün öğle saatlerinde İstanbul'a geldi. 6 aylığına 1 milyon euro ücret ödeyecek olan G.Saray, bir yıl daha sözleşmesi bulunan Japon futbolcunun satın alma opsiyonunu da aldı.
Atatürk Havaalanı'nda Nagatomo'yu bekleyenler arasında Japon gazeteciler de bulunuyor.
- 31 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 11:56
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Kupa sınavı A Spor'da
Toplam 3
Yorum
fenerli aykut kesinlikle bu onbir ile çıkmaz çok ofansif ve riskli!
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Toplam 69
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eray her şey bitmedi evet bekleyin ankarada da bjk ezer yedek çıkan takımız asıl her takım bjk ile kafayı bozmuş haklı fb maçında uzatılan dakik
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Oğuzhan, Güneş'in yüzünü güldürdü
Toplam 1
Yorum
maho bjk de talisca olmasa su an ligde orta siralarda olurdu dua etsinler bence talisca adam fark yaratiyor o olmadan mac kazanamiyorlar .
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