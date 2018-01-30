Galatasaray mutlu sona ulaştı
Galatasaray'ın Inter'den Nagatomo'nun transferinde mutlu sona ulaştığı öne sürüldü.
İtalyan basını, Galatasaray'ın Nagatomo'nun transferi konusunda Inter ile büyük ölçüde anlaşma sağladığını duyurdu. Galatasaray'ın 30 yaşındaki futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katacağı öğrenildi.
Nagatomo, İtalya Serie A'da bu sezon 11 karşılaşmada forma giydi. Japonya Milli Takımı ile 101 maçta görev yapan tecrübeli futbolcu 3 gole imza attı.
Nagatomo, Inter kariyeri boyunca toplam 218 maça çıktı ve 11 gol 18 asistlik skor katkısı yaptı.
- 30 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 18:16
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F.Bahçe yıldız futbolcunun sözleşmesini feshediyor
Toplam 11
Yorum
sdf sdf artık bırakın ali koça yeter yaaa
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Vagner Love kadroya alındı
Toplam 5
Yorum
karakartal larin genç gelecek amaçlı alındı negredo yetersiz görüldüğü için vagner takviyesi yapıldı size bu kafayla eneramolar nianglar falan müstahak
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F.Bahçe yıldız futbolcunun sözleşmesini feshediyor
Toplam 11
Yorum
sdf sdf siz kafayımı yediniz bıkmadınızmı kulübün paralarını heba etmekten
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