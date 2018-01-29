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    29 Ocak 2018, Pazartesi
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    Ndiaye apronda

    Ndiaye apronda

    G.Saray, Stoke’un önerdiği rakamı artırmaya çalışıyor

    Badou Ndiaye için pazarlık sürüyor. 'nin 15 milyon euro+1 milyon euro bonus teklif ettiği Senegalli için, G.Saray 16 milyon euro+2 milyon euro bonus istiyor. İngiliz ekibinin, bonusları 1 milyon euro artırmayı kabul ettiği öğrenildi. bu hafta resmileşmesi bekleniyor. Terim, Ndiaye'nin 'e gitmek istemesi nedeniyle bu satışa izin vermişti.

    Ndiaye, hesabında kısmını kaldırdı.
    1. 29 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:04
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