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    28 Ocak 2018, Pazar
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    Yönetimde istifa şoku

    Yönetimde istifa şoku
    G.Saray 'ın olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçilen Mustafa Cengiz, yönetimdeki ilk firesini kısa süre içinde verdi. Sarıkırmızılı kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, Mustafa Cengiz'in yönetim kurulu listesinde yer alan isimlerden Celal Açar, istifa etti. 'ın, yönetim içindeki görev dağılımından duyduğu memnuniyetsizlik nedeniyle istifasını verdiği öğrenildi.
    1. 28 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:42
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