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    28 Ocak 2018, Pazar
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    İşte Aslan ’ın transfer listesi

    İşte Aslan ’ın transfer listesi

    Ndiaye'den ciddi bir gelir elde edecek G.Saray transferin bitmesine 4 gün kala sol bek ve kanat-forvet için şu isimleri düşünüyor:


    1. 28 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 02:08
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