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    28 Ocak 2018, Pazar
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    Galibiyetleri devam ettirmek çok önemli

    Galibiyetleri devam ettirmek çok önemli
    Gomis, karşılaşma sonrası güzel bir galibiyet aldıklarını kaydetti. 'in sistemine yavaş yavaş alışmaya başladıklarını altını çizen tecrübeli golcü, "Üst üste galibiyetler almak çok güzel. Bunu devam ettirmemiz gerekiyor. Bizim için çok önemli bir 3 puan aldık" diye konuştu.
    1. 28 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:32
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