CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Ocak 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    , Terim'le kendine geldi

    <a href="/index/galatasaray?id=7ee000f1-c426-40df-a1b1-da9cd165c102" class="" rel="tag">Galatasaray</a>, Terim'le kendine geldi

    Futbol Takımı, teknik direktörlük görevine 'in getirilmesinin ardından toparlanmayı başardı.

    Sarı-kırmızılı ekip, Igor Tudor'un ardından teknik direktörlük koltuğuna oturarak 4. kez bu görevi üstlenen yönetiminde çıktığı 5 resmi maçı da kazandı.

    Terim idaresinde 'de 3, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 müsabaka oynayan , bu karşılaşmaların tamamında rakiplerine üstünlük sağladı.

    idaresinde çıkılan maçlar ve sonuçları şöyle:

    Maç Organizasyon Sonuç
    Galatasaray - Göztepe Süper Lig 3 - 1
    Galatasaray - Bucaspor Türkiye Kupası 3 - 0
    Bucaspor - Galatasaray Türkiye Kupası 0 - 3
    Kayserispor - Galatasaray Süper Lig 1 - 3
    Galatasaray - Osmanlıspor Süper Lig 2 - 0

    - Göztepe galibiyeti ivme kazandırdı

    Süper Lig'de 8. haftadan sonra düşüşe geçen ve üst üste kötü sonuçlar alan Galatasaray'da Fatih Terim idaresinde çıkılan ilk maç olan Göztepe müsabakasındaki futbol ile alınan sonuç, takıma ivme kazandırdı.

    Teknik direktör Igor Tudor'un görevden alınmasına yol açan süreçteki son 8 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, bu kötü durumdan çıkmanın sinyallerini Göztepe önünde verdi.

    Bu süreçte şampiyonluk yarışındaki güçlü rakiplerine de kaybederek taraftarının ümitlerini azaltan , Terim'le ligdeki son 3 lig maçında Göztepe, Kayserispor ve Osmanlıspor'u yenerek moral verdi.

    - Deplasmanda yenilgi serisi sonlandı

    Fatih Terim, Galatasaray'ın deplasman maçlarındaki yenilgi serisini de sonlandırdı.

    Sarı-kırmızılı ekibin başında Kayserispor maçında ligdeki ilk deplasmanına giden tecrübeli teknik adam, burada elde edilen 3-1'lik galibiyetle kötü serinin bitmesini sağladı.

    Son 4 deplasmanında Trabzonspor (1-2), Medipol Başakşehir (1-5), Beşiktaş (0-3) ve Evkur Yeni Malatyaspor'a (1-2) kaybeden Galatasaray, Kayserispor önünde şanssızlığını Terim'le kırmış oldu.

    1. 28 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 12:09
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    , Terim'le kendine geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN