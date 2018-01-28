Galatasaray, Terim'le kendine geldi
Galatasaray Futbol Takımı, teknik direktörlük görevine Fatih Terim'in getirilmesinin ardından toparlanmayı başardı.
Sarı-kırmızılı ekip, Igor Tudor'un ardından teknik direktörlük koltuğuna oturarak 4. kez bu görevi üstlenen Fatih Terim yönetiminde çıktığı 5 resmi maçı da kazandı.
Terim idaresinde Süper Lig'de 3, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 müsabaka oynayan Galatasaray, bu karşılaşmaların tamamında rakiplerine üstünlük sağladı.
Fatih Terim idaresinde çıkılan maçlar ve sonuçları şöyle:
|Maç
|Organizasyon
|Sonuç
|Galatasaray - Göztepe
|Süper Lig
|3 - 1
|Galatasaray - Bucaspor
|Türkiye Kupası
|3 - 0
|Bucaspor - Galatasaray
|Türkiye Kupası
|0 - 3
|Kayserispor - Galatasaray
|Süper Lig
|1 - 3
|Galatasaray - Osmanlıspor
|Süper Lig
|2 - 0
- Göztepe galibiyeti ivme kazandırdı
Süper Lig'de 8. haftadan sonra düşüşe geçen ve üst üste kötü sonuçlar alan Galatasaray'da Fatih Terim idaresinde çıkılan ilk maç olan Göztepe müsabakasındaki futbol ile alınan sonuç, takıma ivme kazandırdı.
Teknik direktör Igor Tudor'un görevden alınmasına yol açan süreçteki son 8 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, bu kötü durumdan çıkmanın sinyallerini Göztepe önünde verdi.
Bu süreçte şampiyonluk yarışındaki güçlü rakiplerine de kaybederek taraftarının ümitlerini azaltan Galatasaray, Terim'le ligdeki son 3 lig maçında Göztepe, Kayserispor ve Osmanlıspor'u yenerek moral verdi.
- Deplasmanda yenilgi serisi sonlandı
Fatih Terim, Galatasaray'ın deplasman maçlarındaki yenilgi serisini de sonlandırdı.
Sarı-kırmızılı ekibin başında Kayserispor maçında ligdeki ilk deplasmanına giden tecrübeli teknik adam, burada elde edilen 3-1'lik galibiyetle kötü serinin bitmesini sağladı.
Son 4 deplasmanında Trabzonspor (1-2), Medipol Başakşehir (1-5), Beşiktaş (0-3) ve Evkur Yeni Malatyaspor'a (1-2) kaybeden Galatasaray, Kayserispor önünde şanssızlığını Terim'le kırmış oldu.
- 28 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 12:09
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Aminu iddiası
Toplam 2
Yorum
celal ndıyae alınırken keske umar ı alsalardı onu ıkye katlar dıye yazmıstım umarım haber cıddı dır tekrar edıyorum 1 yılsonra ndyıae yı ıkıy
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Atiba'nın pas rekorunu egale eden Aslan!
Toplam 1
Yorum
BAŞARILAR DENAYER SAHANIN EN İYİSİ DENAYER Dİ. KENDİSİNİ TEBRİK EDİYOR BAŞARILARININ DAİM OLMASINI DİLİYORUZ. KENDİSİ GS YA ÇOK YAKIŞIYOR.
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Gol ümidi Fernandao
Toplam 1
Yorum
ZOOR ORTA SAHA BERBAAT...VALBUENA GEMİLERİ YAKTI...ZOOR.
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