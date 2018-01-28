Bu kez asist yaptı









Geçen haftaki Kayserispor maçında attığı 2 golle zaferin mimarı olan Eren Derdiyok, dün de Feghouli'ye yaptığı asistle ön plana çıktı 2 haftada 3 gole katkıda bulunan 29 yaşındaki santrafor bu sezon ligde forma giydiği 13 maçta 2 gol, 2 asit üretti. Eren ilk yarıdaki bir hava topunda kaleci Karcemarkas'ın müdahalesiyle yerde kalınca kısa süreli bir sakatlık yaşadı. 28 Ocak 2018, Pazar Güncelleme: 00:32 Etiketler: Eren Derdiyok







