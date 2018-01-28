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    28 Ocak 2018, Pazar
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    Bu kez asist yaptı

    Bu kez asist yaptı

    Geçen haftaki Kayserispor maçında attığı 2 golle zaferin mimarı olan , dün de Feghouli'ye yaptığı asistle ön plana çıktı

    2 haftada 3 gole katkıda bulunan 29 yaşındaki santrafor bu sezon ligde forma giydiği 13 maçta 2 gol, 2 asit üretti. Eren ilk yarıdaki bir hava topunda kaleci Karcemarkas'ın müdahalesiyle yerde kalınca kısa süreli bir sakatlık yaşadı.
    1. 28 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:32
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