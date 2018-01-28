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    28 Ocak 2018, Pazar
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    Bal arısı

    Bal arısı Feghouli

    Cezayirli yıldız, arı gibi çalıştığı mücadelede attığı golle zaferin mimarı oldu. son 5 maçta 3 gol, 2 asistle ’a büyük katkı sağladı

    G.Saray'ın tecrübeli ismi Sofiane Feghouli gecenin yıldız ismi oldu. Pozisyonları yakalamasına rağmen değerlendiremeyen sarı-kırmızılı takımda 37. dakikada sahneye çıkan Cezayirli futbolcu, attığı golle 'ın 3 puanında önemli rol oynadı. 22 ve 76. dakikalarda da gole çok yaklaşan 28 yaşındaki futbolcu arkadaşlarına gollük paslar da atarak Osmanlı savunmasını zor durumda bıraktı. Adeta bal arısı gibi çalışıp sahada basmadık yer bırakmayan Feghouli, bu performasını son dönemdeki istatistiklerine de yansıttı. Forma giydiği son 5 maçta da skora katkı sağlayan sarı-kırmızlı yıldız, söz konusu mücadelelerde 2 gol atıp 3 de asist yaptı.

    Rodrigues farkı
    gibi önemli işlere imza atan bir başka isim de Rodrigues'di. Genç futbolcu, Gomis'in attığı golün asistini yaparken özellikle ilk yarıda da yüzde yüzlük 2 gol pası verdi ancak arkadaşları değerlendiremedi.
    1. 28 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:31
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