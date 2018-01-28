Bal arısı Feghouli
Cezayirli yıldız, arı gibi çalıştığı mücadelede attığı golle zaferin mimarı oldu. Feghouli son 5 maçta 3 gol, 2 asistle Aslan’a büyük katkı sağladı
Rodrigues farkı
Feghouli gibi önemli işlere imza atan bir başka isim de Rodrigues'di. Genç futbolcu, Gomis'in attığı golün asistini yaparken özellikle ilk yarıda da yüzde yüzlük 2 gol pası verdi ancak arkadaşları değerlendiremedi.
- 28 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 00:31
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Aziz Yıldırım salonu terk etti! İşte sinirlenmesinin nedeni...
Toplam 5
Yorum
fbcan bu takımı teknik direktörsüz şampiyon yaparım diyen aziz yıldırım 4sezon 4 teknik direktör değişikliği 0 başarı yönetimde değişiklik yok
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Ali Koç'tan dikkat çeken ifade: "Tango yapmak için..."
Toplam 6
Yorum
fotoo Başkan olunca şunların hepsini kov. Adamsın Ali Koç. sana daha çok çamur atar bunlar, terbiyesizler.
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Ali Koç, Aziz Yıldırım'a meydan okudu!
Toplam 3
Yorum
fotoo Şu aziz yıldırıma bak gözünün feri gitmiş hala Fenerbahçe'ye katkı sağlayacağını düşünüyor. Küçüldükçe küçüldü o ve etrafındakiler
Bal arısı Feghouli haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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