Badou Ndiaye gerçeği
Galatasaray, Senegalli oyuncunun Osmanlıspor maçının kadrosuna alınmamasının sebebini açıkladı, “Kafası karışık” ifadesini kullandı
'OYNAMASI RİSKTİ'
"Bir süredir kendisiyle ilgili teklifler nedeniyle kafasının karıştığı gözlenen Badou Ndiaye, bu durumda maça çıkmasının sağlıklı olmayacağını teknik direktörümüz Fatih Terim'e iletmesi üzerine teknik heyetimiz tarafından karşılaşmanın kadrosuna alınmadı. Osmanlıspor maçına bu şekilde çıkması risk olarak görünen oyuncumuzun durumunun bir iki gün içerisinde netlik kazanması bekleniyor."
'ÇOK CİDDİ TEKLİFLER VAR'
Sportif AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak, Ndiaye'yi satmak istemediklerini söyledi. Albayrak, "Ndiaye'ye çok ciddi teklifler var. Futbolcu da gitmek istiyorsa kimseyi zorla tutamazsınız. Kendisi de Avrupa'da oynamayı arzu ediyor. yor. Bizim önemli bir silahımız, asla satmak istemiyoruz" dedi.
- 28 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 02:08
-
Aziz Yıldırım salonu terk etti! İşte sinirlenmesinin nedeni...
Toplam 5
Yorum
fbcan bu takımı teknik direktörsüz şampiyon yaparım diyen aziz yıldırım 4sezon 4 teknik direktör değişikliği 0 başarı yönetimde değişiklik yok
-
Ali Koç'tan dikkat çeken ifade: "Tango yapmak için..."
Toplam 6
Yorum
fotoo Başkan olunca şunların hepsini kov. Adamsın Ali Koç. sana daha çok çamur atar bunlar, terbiyesizler.
-
Ali Koç, Aziz Yıldırım'a meydan okudu!
Toplam 3
Yorum
fotoo Şu aziz yıldırıma bak gözünün feri gitmiş hala Fenerbahçe'ye katkı sağlayacağını düşünüyor. Küçüldükçe küçüldü o ve etrafındakiler
Badou Ndiaye gerçeği haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.