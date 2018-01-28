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    28 Ocak 2018, Pazar
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    gerçeği

    Badou Ndiaye gerçeği

    Galatasaray, Senegalli oyuncunun Osmanlıspor maçının kadrosuna alınmamasının sebebini açıkladı, “Kafası karışık” ifadesini kullandı

    Taraftarı önünde Osmanlıspor'u deviren Galatasaray'da akıllar 'deydi. Uzun süredir kıskacında olduğu İngiliz ekibi Stoke City'ye transfer olacağını iddia edilen Senegalli oyuncu, Osmanlıspor karşılaşmasının kadrosuna alınmadı. Sarı-kırmızılı kulüpten de konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "31 Ocak'ta sona erecek transfer dönemi öncesi oyuncumuz Badou Ndiaye'ye yurt dışı kulüplerinden önemli teklifler var."

    'OYNAMASI RİSKTİ'
    "Bir süredir kendisiyle ilgili teklifler nedeniyle kafasının karıştığı gözlenen Badou Ndiaye, bu durumda maça çıkmasının sağlıklı olmayacağını teknik direktörümüz Fatih Terim'e iletmesi üzerine teknik heyetimiz tarafından karşılaşmanın kadrosuna alınmadı. Osmanlıspor maçına bu şekilde çıkması risk olarak görünen oyuncumuzun durumunun bir iki gün içerisinde netlik kazanması bekleniyor."

    'ÇOK CİDDİ TEKLİFLER VAR'
    Sportif AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak, Ndiaye'yi satmak istemediklerini söyledi. Albayrak, "Ndiaye'ye çok ciddi teklifler var. Futbolcu da gitmek istiyorsa kimseyi zorla tutamazsınız. Kendisi de Avrupa'da oynamayı arzu ediyor. yor. Bizim önemli bir silahımız, asla satmak istemiyoruz" dedi.
    1. 28 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 02:08
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