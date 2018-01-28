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    28 Ocak 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Atiba'nın pas rekorunu egale eden Aslan!

    Atiba'nın pas rekorunu egale eden Aslan!

    Jason Denayer, sarı-kırmızılıların 2-0'lık üstünlüğüyle sona eren maçta muhteşem bir performansa imza attı.

    1. 28 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 11:00
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