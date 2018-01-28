Aminu iddiası
G.Saray, şimdi de Osmanlı’nın Nijeryalısına kancayı attı
Dün akşamki maçtan önce bir araya gelen her iki ekibin yöneticileri, Nijeryalı oyuncunun transferini görüştü. Aynı zamanda orta sahada da görev yapan Aminu'nun, Ndiaye'nin boşluğunu da doldurması bekleniyor. Badou'nun diğer alternatifinin ise Gremio'da oynayan Ramiro Benetti olduğu öğrenildi.
- 28 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 00:53
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Aziz Yıldırım salonu terk etti! İşte sinirlenmesinin nedeni...
Toplam 5
Yorum
fbcan bu takımı teknik direktörsüz şampiyon yaparım diyen aziz yıldırım 4sezon 4 teknik direktör değişikliği 0 başarı yönetimde değişiklik yok
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Ali Koç'tan dikkat çeken ifade: "Tango yapmak için..."
Toplam 6
Yorum
fotoo Başkan olunca şunların hepsini kov. Adamsın Ali Koç. sana daha çok çamur atar bunlar, terbiyesizler.
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Ali Koç, Aziz Yıldırım'a meydan okudu!
Toplam 3
Yorum
fotoo Şu aziz yıldırıma bak gözünün feri gitmiş hala Fenerbahçe'ye katkı sağlayacağını düşünüyor. Küçüldükçe küçüldü o ve etrafındakiler
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