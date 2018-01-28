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    28 Ocak 2018, Pazar
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    Aminu iddiası

    Aminu iddiası

    G.Saray, şimdi de Osmanlı’nın Nijeryalısına kancayı attı

    Cimbom, Bodou Ndiaye'den sonra 'un bir başka yıldızına kancayı attı. Forvet hattını takviye etmek isteyen sarı-kırımızlı yönetim, başkent ekibinin golcüsü Umar Aminu'ya talip oldu.

    Dün akşamki maçtan önce bir araya gelen her iki ekibin yöneticileri, oyuncunun transferini görüştü. Aynı zamanda orta sahada da görev yapan Aminu'nun, Ndiaye'nin boşluğunu da doldurması bekleniyor. Badou'nun diğer alternatifinin ise Gremio'da oynayan Ramiro Benetti olduğu öğrenildi.
    1. 28 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:53
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