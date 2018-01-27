Rennes’i geri çevirdi
EREN Derdiyok'un devre arasında Rennes'e transferi son anda yattı. Tudor döneminde takımda şans bulamayan tecrübeli forvet, Fransız ekibi ile anlaştı. İmza aşamasında göreve gelen Fatih Terim'in 'Sana ihtiyacım var, bizimle kal' demesi üzerine Eren'in Rennes'e teşekkür edip, Galatasaray'da kaldığı bildirildi.
- 27 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 02:14
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fenerbahçe Barça'yı devirdi
Toplam 3
Yorum
okan futbol dünyanın en önemli en büyük sporu onda devir
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Büyük FETÖ temizliği: 48 üyeye işlem yapılmış!
Toplam 5
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baki tek kelime HELAL olsun başkan.uyuma tff.
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Büyük FETÖ temizliği: 48 üyeye işlem yapılmış!
Toplam 5
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klaus helal olsun fenerdahçeye.
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