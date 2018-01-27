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    27 Ocak 2018, Cumartesi
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    ’i geri çevirdi

    Rennes’i geri çevirdi
    EREN Derdiyok'un devre arasında 'e transferi son anda yattı. Tudor döneminde takımda şans bulamayan tecrübeli forvet, Fransız ekibi ile anlaştı. İmza aşamasında göreve gelen 'in 'Sana ihtiyacım var, bizimle kal' demesi üzerine Eren'in Rennes'e teşekkür edip, 'da kaldığı bildirildi.
    1. 27 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:14
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