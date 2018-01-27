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    27 Ocak 2018, Cumartesi
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    Potaya da yasak geldi

    Potaya da yasak geldi
    G.Saray Odeabank'a bir kez daha yasağı geldi. Russ Smith'e olan borçlarından dolayı 'nın getirdiği transfer yasağını kaldıran , bu hafta içinde Adas Juskevicius ve Caner Topaloğlu'nu kadrosuna katmıştı. Ancak sarı-kırmızılılara yeni bir transfer yasağı geldi. İki sezon önce G.Saray forması giyen Stephane Lasme'ye olan 300 bin dolarlık nedeniyle FIBA Aslan'a yeniden yasak getirdi.
    1. 27 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:19
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