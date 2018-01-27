Potaya da yasak geldi
G.Saray Odeabank'a bir kez daha transfer yasağı geldi. Russ Smith'e olan borçlarından dolayı FIBA'nın getirdiği transfer yasağını kaldıran Galatasaray, bu hafta içinde Adas Juskevicius ve Caner Topaloğlu'nu kadrosuna katmıştı. Ancak sarı-kırmızılılara yeni bir transfer yasağı geldi. İki sezon önce G.Saray forması giyen Stephane Lasme'ye olan 300 bin dolarlık borç nedeniyle FIBA Aslan'a yeniden yasak getirdi.
- 27 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 23:19
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fenerbahçe Barça'yı devirdi
Toplam 3
Yorum
okan futbol dünyanın en önemli en büyük sporu onda devir
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Büyük FETÖ temizliği: 48 üyeye işlem yapılmış!
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baki tek kelime HELAL olsun başkan.uyuma tff.
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Büyük FETÖ temizliği: 48 üyeye işlem yapılmış!
Toplam 5
Yorum
klaus helal olsun fenerdahçeye.
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