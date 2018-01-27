N'Diaye'nin yerine Tolga Ciğerci!

- Eren ve Denayer formayı yine kaptı

Terim, Kayserispor maçındaki performanslarıyla ön plana çıkan Eren Derdiyok ile Jason Denayer'e Osmanlıspor karşılaşmasında da şans verdi.

Takımın golcü ismi Bafetimbi Gomis'i, sakatlığı düzelmesine rağmen yedeklerde tutan tecrübeli teknik adam, Kayserispor maçında 2 gol atan Eren Derdiyok'u tercih etti.

Terim, sarı kart cezasını dolduran Maicon ile Denayer'i savunmanın göbeğinde oynatan sarı-kırmızılı çalıştırıcı, Serdar Aziz'i yedeğe çekti.

Öte yandan, Younes Belhanda'nın Kayserispor maçında olduğu gibi yine yedekler arasında yer aldı.

- Hibrit zeminde ilk maç

Galatasaray takımı, yenilenen saha zemininde ilk maçına çıktı.

Türk Telekom Stadı'nın zemini lige verilen arada hibrit çime dönüştürülürken, sarı-kırmızılı ekip de yeni zeminde ilk kez oynadı.