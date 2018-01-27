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    27 Ocak 2018, Cumartesi
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    N'Diaye'nin yerine !

    N'Diaye'nin yerine Tolga Ciğerci!

    Galatasaray'da teknik direktör , geride kalan haftadaki Kayserispor karşılaşmasının ilk 11'inde yer alan isimlerden 'i yedeğe çekip, sarı kart cezasını dolduran Maicon'u, İngiliz ekibi ile olan transfer görüşmeleri nedeniyle kadrodan çıkarılan Ndiaye'nin yerine de 'yi başlangıç kadrosunda sahaya sürdü.

    - Eren ve Denayer formayı yine kaptı

    Terim, Kayserispor maçındaki performanslarıyla ön plana çıkan ile Jason Denayer'e Osmanlıspor karşılaşmasında da şans verdi.

    Takımın golcü ismi Bafetimbi Gomis'i, sakatlığı düzelmesine rağmen yedeklerde tutan tecrübeli teknik adam, Kayserispor maçında 2 gol atan Eren Derdiyok'u tercih etti.

    Terim, sarı kart cezasını dolduran Maicon ile Denayer'i savunmanın göbeğinde oynatan sarı-kırmızılı çalıştırıcı, 'i yedeğe çekti.

    Öte yandan, Younes Belhanda'nın Kayserispor maçında olduğu gibi yine yedekler arasında yer aldı.

    - Hibrit zeminde ilk maç

    Galatasaray takımı, yenilenen saha zemininde ilk maçına çıktı.

    Türk Telekom Stadı'nın zemini lige verilen arada hibrit çime dönüştürülürken, sarı-kırmızılı ekip de yeni zeminde ilk kez oynadı.

    1. 27 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 19:43
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