N'Diaye'nin yerine Tolga Ciğerci!
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, geride kalan haftadaki Kayserispor karşılaşmasının ilk 11'inde yer alan isimlerden Serdar Aziz'i yedeğe çekip, sarı kart cezasını dolduran Maicon'u, İngiliz ekibi Stoke City ile olan transfer görüşmeleri nedeniyle kadrodan çıkarılan Ndiaye'nin yerine de Tolga Ciğerci'yi başlangıç kadrosunda sahaya sürdü.
- Eren ve Denayer formayı yine kaptı
Terim, Kayserispor maçındaki performanslarıyla ön plana çıkan Eren Derdiyok ile Jason Denayer'e Osmanlıspor karşılaşmasında da şans verdi.
Takımın golcü ismi Bafetimbi Gomis'i, sakatlığı düzelmesine rağmen yedeklerde tutan tecrübeli teknik adam, Kayserispor maçında 2 gol atan Eren Derdiyok'u tercih etti.
Terim, sarı kart cezasını dolduran Maicon ile Denayer'i savunmanın göbeğinde oynatan sarı-kırmızılı çalıştırıcı, Serdar Aziz'i yedeğe çekti.
Öte yandan, Younes Belhanda'nın Kayserispor maçında olduğu gibi yine yedekler arasında yer aldı.
- Hibrit zeminde ilk maç
Galatasaray takımı, yenilenen saha zemininde ilk maçına çıktı.
Türk Telekom Stadı'nın zemini lige verilen arada hibrit çime dönüştürülürken, sarı-kırmızılı ekip de yeni zeminde ilk kez oynadı.
- 27 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 19:43
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Aziz Yıldırım salonu terk etti! İşte sinirlenmesinin nedeni...
Toplam 5
Yorum
fbcan bu takımı teknik direktörsüz şampiyon yaparım diyen aziz yıldırım 4sezon 4 teknik direktör değişikliği 0 başarı yönetimde değişiklik yok
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Ali Koç'tan dikkat çeken ifade: "Tango yapmak için..."
Toplam 6
Yorum
fotoo Başkan olunca şunların hepsini kov. Adamsın Ali Koç. sana daha çok çamur atar bunlar, terbiyesizler.
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Toplam 3
Yorum
fotoo Şu aziz yıldırıma bak gözünün feri gitmiş hala Fenerbahçe'ye katkı sağlayacağını düşünüyor. Küçüldükçe küçüldü o ve etrafındakiler
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