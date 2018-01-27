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    27 Ocak 2018, Cumartesi
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    N'Diaye'den sonra bir ayrılık daha! İşte 'ya gelen teklif...

    N'Diaye'den sonra bir ayrılık daha! İşte Belhanda'ya gelen teklif...

    Galatasaray'ın Faslı yıldızı Younes için flaş bir transfer iddiası geldi

    Fransız basınının haberine göre Bundesliga takımlarından , transferini bitirmek istiyor.

    Devre arası transfer döneminin bitmesine bir hafta kala harekete geçen Werder Bremen'in bu transfer için çok istekli olduğu ve kısa süre içinde Galatasaray'a resmi teklif ileteceği belirtildi.

    FRANSAYA DA DÖNEBİLİR

    Süper Lig'in ilk yarısında hiç yedek kalmayan ancak 'in gelmesinin ardından son iki maçta yedek kulübesinde kalan Belhanda ile Alman takımının yanı sıra eski takımı Nice'in de ilgilendiği kaydedildi.

    Sezon başında 8 milyon Euro'ya 'den transfer edilen 27 yaşındaki futbolcu, bu sezon Süper Lig'de 16 maçta 2 gol ve 6 asistlik bir performans ortaya koydu.
    1. 27 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 19:08
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