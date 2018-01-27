N'Diaye'den sonra bir ayrılık daha! İşte Belhanda'ya gelen teklif...
Galatasaray'ın Faslı yıldızı Younes Belhanda için flaş bir transfer iddiası geldi
Devre arası transfer döneminin bitmesine bir hafta kala harekete geçen Werder Bremen'in bu transfer için çok istekli olduğu ve kısa süre içinde Galatasaray'a resmi teklif ileteceği belirtildi.
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Süper Lig'in ilk yarısında hiç yedek kalmayan ancak Fatih Terim'in gelmesinin ardından son iki maçta yedek kulübesinde kalan Belhanda ile Alman takımının yanı sıra eski takımı Nice'in de ilgilendiği kaydedildi.
Sezon başında 8 milyon Euro'ya Dinamo Kiev'den transfer edilen 27 yaşındaki futbolcu, bu sezon Süper Lig'de 16 maçta 2 gol ve 6 asistlik bir performans ortaya koydu.
- 27 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 19:08
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Aziz Yıldırım salonu terk etti! İşte sinirlenmesinin nedeni...
Toplam 5
Yorum
fbcan bu takımı teknik direktörsüz şampiyon yaparım diyen aziz yıldırım 4sezon 4 teknik direktör değişikliği 0 başarı yönetimde değişiklik yok
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Ali Koç'tan dikkat çeken ifade: "Tango yapmak için..."
Toplam 6
Yorum
fotoo Başkan olunca şunların hepsini kov. Adamsın Ali Koç. sana daha çok çamur atar bunlar, terbiyesizler.
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Ali Koç, Aziz Yıldırım'a meydan okudu!
Toplam 3
Yorum
fotoo Şu aziz yıldırıma bak gözünün feri gitmiş hala Fenerbahçe'ye katkı sağlayacağını düşünüyor. Küçüldükçe küçüldü o ve etrafındakiler
N'Diaye'den sonra bir ayrılık daha! İşte Belhanda'ya gelen teklif... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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