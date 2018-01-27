İşte 'Yellow Friday'den kasaya giren ücret...
Galatasaray Spor Kulübü, ‘Yellow Friday’ kampanyasından 5 milyon TL’yi aşan gelir elde ettiklerini açıkladı. Hafta sonu da ‘Yellow Red Weekend’ sloganı devam edecek kampanyadan sarı-kırmızılılar, 10 milyon TL gelir kazanmayı hedefliyor.
TOPLAM HEDEF 10 MİLYON TL
'Yellow Friday' kampanyasına sarı-kırmızılıların önemli isimleri ile taraftarlar yoğun ilgi gösterirken Başkan Mustafa Cengiz, yaptığı açıklamada, "Benim taraftardan ricam Sarı Cuma'yı Sarı Pazartesi, Sarı Salı olarak devam ettirsinler" dedi. Galatasaray, kampanyayı hafta sonuna da taşıyarak 'Yellow Red Weekend' sloganı ile devam ettireceklerini açıkladı. Sarı-kırmızılıların şimdiki hedefi ise 10 milyon TL gelir kazanmak.
- 27 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 12:49
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Pepe-Vida ilk kez
Toplam 1
Yorum
CasCan Vida nın daha takıma adaptasyonu gerekiyor. İlk heyecan yaptı. İyi kumaş ama acele etmemek lazım.Uyum şart.Hareketli ama yerini kaybediyor.
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Aslan avda
Toplam 1
Yorum
CELAL BELHANDA YEDEK DEGIL ; MUSLERA MARIANO MAICON SERDAR LATO SELCUK BADO RODRI BELHANDA FEGHOLI GOMIS AKSAM 11 I RESMI BILGI
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Deprem
Toplam 5
Yorum
fenerli UA... SİZ Mİ ŞAMPİYON OLACAKSINIZ BU KADAR SEVİNDİN JANSEN SATSA SÖZLEŞMESİ FESH EDİLİR YERİNE BAŞKA OYUNCU ALINIR NE VAR BUNDA KAMİL
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