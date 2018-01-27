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    27 Ocak 2018, Cumartesi
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    İşte ''den kasaya giren ücret...

    İşte 'Yellow Friday'den kasaya giren ücret...

    Spor Kulübü, ‘’ kampanyasından 5 milyon ’yi aşan gelir elde ettiklerini açıkladı. Hafta sonu da ‘’ sloganı devam edecek kampanyadan sarı-kırmızılılar, 10 milyon TL gelir kazanmayı hedefliyor.

    Başkanı 'in çağrısı ile başlayan ve daha sonra '' adıyla devam eden etkinlikte sarı-kırmızılı camia, kulübün lisanslı ürünlerinin satıldığı mağazalara akın etmişti. Bu etkinlik sonucunda Galatasaray Spor Kulübü bir günde 5 milyon 'yi aşan gelir elde etti.

    TOPLAM HEDEF 10 MİLYON TL
    'Yellow Friday' kampanyasına sarı-kırmızılıların önemli isimleri ile taraftarlar yoğun ilgi gösterirken Başkan Mustafa Cengiz, yaptığı açıklamada, "Benim taraftardan ricam Sarı Cuma'yı Sarı Pazartesi, Sarı Salı olarak devam ettirsinler" dedi. Galatasaray, kampanyayı hafta sonuna da taşıyarak '' sloganı ile devam ettireceklerini açıkladı. Sarı-kırmızılıların şimdiki hedefi ise 10 milyon TL gelir kazanmak.

    1. 27 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 12:49
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