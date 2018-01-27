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    27 Ocak 2018, Cumartesi
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    Her yerden çıkıyor

    Her yerden borç çıkıyor
    G.Saray Kulübü'nün şu anda yaklaşık 32 milyon TL gecikmiş vergi ve borcu var. Ve bu para ödenmeden sarı-kırmızılılar UEFA kuralları gereği yapamıyor. Takımın tamamına yakınının 4 aydır ödemelerdeki gecikme nedeniyle yönetime ihtarname çektiği ifade edilirken, Ndiaye satılır ve yerine takıma ödeme yapmadan transfer yapılırsa büyük sıkıntı çıkabileceği belirtildi.
    1. 27 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:19
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