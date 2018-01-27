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    27 Ocak 2018, Cumartesi
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    G.Saray'dan flaş Ndiaye açıklaması!

    G.Saray'dan flaş Ndiaye açıklaması!

    , takımdan ayrılacağı konuşulan Badou Ndiaye için resmi siteden bir açıklama yayınladı ve iddiaları doğruladı.

    İşte o açıklama:

    31 Ocak'ta sona erecek transfer dönemi öncesi oyuncumuz Badou Ndiaye'ye yurt dışı kulüplerinden önemli teklifler var. Bir süredir kendisiyle ilgili teklifler nedeniyle kafasının karıştığı gözlenen Badou Ndiaye, bu durumda maça çıkmasının sağlıklı olmayacağını teknik direktörümüz 'e iletmesi üzerine teknik heyetimiz tarafından karşılaşmanın kadrosuna alınmadı

    maçına bu şekilde çıkması risk olarak görünen oyuncumuzun durumunun bir iki gün içerisinde netlik kazanması bekleniyor.

    1. 27 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 13:20
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