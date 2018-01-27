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    27 Ocak 2018, Cumartesi
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    G.Saray yönetiminde şok gelişme!

    G.Saray yönetiminde şok gelişme!

    ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Geçtiğimiz hafta yönetime seçilen 'ın istifa ettiği ve kararını pazartesi günü yönetime ileteceği öne sürüldü.

    'da yeni seçilen yönetim yapılan 'Yellow Friday' kampanyası ile göreve güzel bir giriş yaptı ve mali anlamda zor günler geçiren sarı-kırmızılılarda cuma günü kulübün kasasına tam 5 milyon TL girdi.

    Ancak bugün yaşanan Ndiaye krizinin ardından bir kriz de yönetimde patlak verdi. Galatasaray'ın yeni seçilen yönetiminde flaş bir kararla ayrılma kararı aldı. Açar'ın istifa kararı aldığı ve bu kararını pazartesi günü yönetime ileteceği öne sürüldü. Açar'ın bu kararı almaya iten neden ise merak konusu oldu...
    1. 27 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 13:55
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