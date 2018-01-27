Galatasaray - Osmanlispor | CANLI
Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray ile Osmanlıspor karşı karşıya geliyor.
Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray evinde bu akşam Osmanlıspor'u konuk ediyor. Hedef 3 puan serisini sürdürmek. Düşme potasının hemen üstünde yer alan Osmanlıspor da güçlü rakibinden en azından bir beraberlik koparmak istiyor.
İŞTE İLK 11
Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Denayer, Latovlevici, Selçuk, Tolga, Rodrigues, Feghouli, Yasin, Eren.
Osmanlıspor: Karcemarskas, - Vrsajevic, Numan, Yalçın, Muhammed, Tortol, Mehmet Güven, Serdar, Musa, Regattin, Umar.
FERNANDO RİSKE EDİLMEDİ
Sakatlığı geçen Fernando Reges tam hazır olmadığı için bugün de kadroda yer almayacak. Teknik heyet, Brezilyalı futbolcuyu yavaş yavaş takıma entegre edecek. Fernando, ilk yarının son maçı olan Göztepe sınavında sakatlanmıştı. Tecrübeli futbolcu takımdan ayrı olarak özel programla kondisyon yüklemeye devam ediyor.
TELEKOM'DAN ÇIKIŞ YOK
Cimbom sahasında bu sezon rakiplerine geçit vermiyor... Sarıkırmızılı takım, Süper Lig'de Türk Telekom Stadı'nda oynadığı 11 maçın 10'unda sahadan galibiyetle ayrılırken, sadece 1 kez (Fenerbahçe) berabere kaldı. Aslan ligde en son iç saha yenilgisini geçen sezon 30. haftada 3-1'lik skorla Kasımpaşa karşısında yaşadı.
3 OYUNCU SINIRDA
Sarı-kırmızılı takımda Badou Ndiaye, Sofiane Feghouli ve kaleci Muslera sarı kart ceza sınırında bulunuyor. 3'er sarı kartları bulunan üç oyuncu bu akşamki maçta forma giyip, sarı kart görmeleri halinde haftaya oynanacak Sivasspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek. Teknik heyet, üç isme 'sakin olun' ikazı yaptı.
- 27 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 19:01
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Aziz Yıldırım salonu terk etti! İşte sinirlenmesinin nedeni...
Toplam 5
Yorum
fbcan bu takımı teknik direktörsüz şampiyon yaparım diyen aziz yıldırım 4sezon 4 teknik direktör değişikliği 0 başarı yönetimde değişiklik yok
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Ali Koç'tan dikkat çeken ifade: "Tango yapmak için..."
Toplam 6
Yorum
fotoo Başkan olunca şunların hepsini kov. Adamsın Ali Koç. sana daha çok çamur atar bunlar, terbiyesizler.
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Ali Koç, Aziz Yıldırım'a meydan okudu!
Toplam 3
Yorum
fotoo Şu aziz yıldırıma bak gözünün feri gitmiş hala Fenerbahçe'ye katkı sağlayacağını düşünüyor. Küçüldükçe küçüldü o ve etrafındakiler
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