Galatasaray - Osmanlispor | CANLI

Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray evinde bu akşam Osmanlıspor'u konuk ediyor. Hedef 3 puan serisini sürdürmek. Düşme potasının hemen üstünde yer alan Osmanlıspor da güçlü rakibinden en azından bir beraberlik koparmak istiyor.



İŞTE İLK 11

Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Denayer, Latovlevici, Selçuk, Tolga, Rodrigues, Feghouli, Yasin, Eren.

Osmanlıspor: Karcemarskas, - Vrsajevic, Numan, Yalçın, Muhammed, Tortol, Mehmet Güven, Serdar, Musa, Regattin, Umar.





FERNANDO RİSKE EDİLMEDİ

Sakatlığı geçen Fernando Reges tam hazır olmadığı için bugün de kadroda yer almayacak. Teknik heyet, Brezilyalı futbolcuyu yavaş yavaş takıma entegre edecek. Fernando, ilk yarının son maçı olan Göztepe sınavında sakatlanmıştı. Tecrübeli futbolcu takımdan ayrı olarak özel programla kondisyon yüklemeye devam ediyor.

TELEKOM'DAN ÇIKIŞ YOK

Cimbom sahasında bu sezon rakiplerine geçit vermiyor... Sarıkırmızılı takım, Süper Lig'de Türk Telekom Stadı'nda oynadığı 11 maçın 10'unda sahadan galibiyetle ayrılırken, sadece 1 kez (Fenerbahçe) berabere kaldı. Aslan ligde en son iç saha yenilgisini geçen sezon 30. haftada 3-1'lik skorla Kasımpaşa karşısında yaşadı.

3 OYUNCU SINIRDA

Sarı-kırmızılı takımda Badou Ndiaye, Sofiane Feghouli ve kaleci Muslera sarı kart ceza sınırında bulunuyor. 3'er sarı kartları bulunan üç oyuncu bu akşamki maçta forma giyip, sarı kart görmeleri halinde haftaya oynanacak Sivasspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek. Teknik heyet, üç isme 'sakin olun' ikazı yaptı.