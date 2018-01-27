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    27 Ocak 2018, Cumartesi
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    - Osmanlispor | CANLI

    Galatasaray - Osmanlispor | CANLI

    'in 19. haftasında ile karşı karşıya geliyor.

    'in 19. haftasında evinde bu akşam 'u konuk ediyor. Hedef 3 puan serisini sürdürmek. Düşme potasının hemen üstünde yer alan Osmanlıspor da güçlü rakibinden en azından bir beraberlik koparmak istiyor.

    İŞTE İLK 11
    Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Denayer, Latovlevici, Selçuk, Tolga, Rodrigues, Feghouli, Yasin, Eren.
    Osmanlıspor: Karcemarskas, - Vrsajevic, Numan, Yalçın, Muhammed, Tortol, Mehmet Güven, Serdar, Musa, Regattin, Umar.

    FERNANDO RİSKE EDİLMEDİ
    Sakatlığı geçen Reges tam hazır olmadığı için bugün de kadroda yer almayacak. Teknik heyet, Brezilyalı futbolcuyu yavaş yavaş takıma entegre edecek. Fernando, ilk yarının son maçı olan sınavında sakatlanmıştı. Tecrübeli futbolcu takımdan ayrı olarak özel programla kondisyon yüklemeye devam ediyor.

    TELEKOM'DAN ÇIKIŞ YOK
    Cimbom sahasında bu sezon rakiplerine geçit vermiyor... Sarıkırmızılı takım, Süper Lig'de Stadı'nda oynadığı 11 maçın 10'unda sahadan galibiyetle ayrılırken, sadece 1 kez () berabere kaldı. Aslan ligde en son iç saha yenilgisini geçen sezon 30. haftada 3-1'lik skorla karşısında yaşadı.

    3 OYUNCU SINIRDA
    Sarı-kırmızılı takımda Badou Ndiaye, Sofiane Feghouli ve kaleci Muslera ceza sınırında bulunuyor. 3'er sarı kartları bulunan üç oyuncu bu akşamki maçta forma giyip, sarı kart görmeleri halinde haftaya oynanacak karşılaşmasında cezalı duruma düşecek. Teknik heyet, üç isme 'sakin olun' ikazı yaptı.

    1. 27 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 19:01
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