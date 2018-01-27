"Futbolcu satmaya değil şampiyon olmaya geldik"
Başkan Mustafa Cengiz, ödemelerde 4 ay geriden geldiklerini ancak G.Saray ve taraftarının devasa gücüyle bunu aşacaklarını söyledi
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 'Sarı Cuma' etkinliğinde mali sıkıntı ve yeni üyelikle ilgili mesajlar verdi. "Eski başkanları eleştirmeyi sevmiyorum. Fakat ödemelerde 4 ay geriden geliyoruz. Ancak G.Saray'ın devasa gücü, taraftarının devasa gücüyle bunu aşacaktır" diyen Cengiz, "Biz futbolcu satmaya değil, şampiyon olmaya geldik. Hocamıza her desteği vereceğiz. O ne diyorsa olacak. 3 ayımız var. Mali ve idari sorunları aşarak, şampiyon olmak hedefimiz" ifadelerini kullandı. Yeni üyelik konusunda da, "Sayı 400'e dayandı. Kim hak ediyorsa o üye olsun. G.Saray'a sadık olana, alışveriş yapana, kombine alana, deplasmana gidene bir oran verilsin. Loca alanlar için de komisyon toplanacak" diye konuştu. Göreve 3 ay için değil, 3 yıl genel kurul isterse 33 yıl için geldiklerini kaydeden Cengiz sosyal medyada hesabı olmadığını, resmi siteden beyan edilmeyen şeylere inanılmamasını istedi.
- 27 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 02:26
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fenerbahçe Barça'yı devirdi
Toplam 3
Yorum
okan futbol dünyanın en önemli en büyük sporu onda devir
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Büyük FETÖ temizliği: 48 üyeye işlem yapılmış!
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baki tek kelime HELAL olsun başkan.uyuma tff.
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Büyük FETÖ temizliği: 48 üyeye işlem yapılmış!
Toplam 5
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klaus helal olsun fenerdahçeye.
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