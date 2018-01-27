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    27 Ocak 2018, Cumartesi
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    "Futbolcu satmaya değil şampiyon olmaya geldik"

    "Futbolcu satmaya değil şampiyon olmaya geldik"

    Başkan , ödemelerde 4 ay geriden geldiklerini ancak G.Saray ve taraftarının devasa gücüyle bunu aşacaklarını söyledi

    Başkanı , 'Sarı Cuma' etkinliğinde mali sıkıntı ve yeni üyelikle ilgili mesajlar verdi. "Eski başkanları eleştirmeyi sevmiyorum. Fakat ödemelerde 4 ay geriden geliyoruz. Ancak G.Saray'ın devasa gücü, taraftarının devasa gücüyle bunu aşacaktır" diyen Cengiz, "Biz futbolcu satmaya değil, şampiyon olmaya geldik. Hocamıza her desteği vereceğiz. O ne diyorsa olacak. 3 ayımız var. Mali ve idari sorunları aşarak, şampiyon olmak hedefimiz" ifadelerini kullandı. Yeni üyelik konusunda da, "Sayı 400'e dayandı. Kim hak ediyorsa o üye olsun. G.Saray'a sadık olana, alışveriş yapana, kombine alana, deplasmana gidene bir oran verilsin. Loca alanlar için de komisyon toplanacak" diye konuştu. Göreve 3 ay için değil, 3 yıl genel kurul isterse 33 yıl için geldiklerini kaydeden Cengiz sosyal medyada hesabı olmadığını, resmi siteden beyan edilmeyen şeylere inanılmamasını istedi.

    1. 27 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:26
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