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    27 Ocak 2018, Cumartesi
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    , maçı hazırlıklarını tamamladı

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>, <a href="/index/trabzonspor?id=0d51f0e9-2d56-4698-b159-cbdb1b2bf0ea" class="" rel="tag">Trabzonspor</a> maçı hazırlıklarını tamamladı

    , 'in 19'uncu haftasında konuk olacağı maçı hazırlıklarını bugün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

    Teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenman saat 14.00'da başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Dar alanda yapılan çift kale maçla devam eden antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.

    ? maçı hazırlıklarını tamamlayan , Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Trabzon'a hareket etti.

    1. 27 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 19:17
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