Fatih Terim'den Ndiaye açıklaması
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, transfer teklifi aldığı için kamptan ayrılan Badou Ndiaye hakkında konuştu.
Ndiaye'nin kafasının karıştığını ancak hala kendi oyuncuları olduğunu belirten Terim, "Kulübün menfaatleri için gereken neyse onu yapacağız" diye konuştu.
İşte Terim'in o ifadeleri:
Ndiaye önemli bir oyuncumuz. Kendisinden büyük şeyler beklediğimiz bir oyuncumuz. Ama yaşananlar neticesinde kafasının karıştığı malum. En son ben konuştum. Kafasının karıştığını ve konsantre olamayacağını söyledi. Ben de ona gerilimden uzak kalmasını söyledim. Ndiaye şu an bizim oyuncumuz. Bir şey olacaksa 31'ine kadar olacaktır. Ama kulübün menfaatleri için ne gerekiyorsa, duyguları bir kenara bırakıp mantığımla karar veririm. Maaşların 4 ay geriden geldiği bir ortam içinde Galatasaray'ın menfaatleri neyse ona göre karar veririz.
- 27 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 18:40
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Toplam 5
Yorum
fbcan bu takımı teknik direktörsüz şampiyon yaparım diyen aziz yıldırım 4sezon 4 teknik direktör değişikliği 0 başarı yönetimde değişiklik yok
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Toplam 6
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fotoo Başkan olunca şunların hepsini kov. Adamsın Ali Koç. sana daha çok çamur atar bunlar, terbiyesizler.
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Toplam 3
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fotoo Şu aziz yıldırıma bak gözünün feri gitmiş hala Fenerbahçe'ye katkı sağlayacağını düşünüyor. Küçüldükçe küçüldü o ve etrafındakiler
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