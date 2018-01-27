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    27 Ocak 2018, Cumartesi
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    'den Ndiaye açıklaması

    <a href="/index/fatih-terim?id=e69d09de-6c85-46cd-8d36-a754848cd301" class="" rel="tag">Fatih Terim</a>'den Ndiaye açıklaması

    Teknik Direktörü , teklifi aldığı için kamptan ayrılan Badou Ndiaye hakkında konuştu.

    Teknik Direktörü , Osmanlıspor maçı öncesi açıklamalar yaptı. Terim, İngiltere ekiplerinden 'den teklifi alan ve maç kadrosundan çıkarılan Badou Ndiaye hakkındaki soruları da yanıtladı.

    Ndiaye'nin kafasının karıştığını ancak hala kendi oyuncuları olduğunu belirten Terim, "Kulübün menfaatleri için gereken neyse onu yapacağız" diye konuştu.

    İşte Terim'in o ifadeleri:

    Ndiaye önemli bir oyuncumuz. Kendisinden büyük şeyler beklediğimiz bir oyuncumuz. Ama yaşananlar neticesinde kafasının karıştığı malum. En son ben konuştum. Kafasının karıştığını ve konsantre olamayacağını söyledi. Ben de ona gerilimden uzak kalmasını söyledim. Ndiaye şu an bizim oyuncumuz. Bir şey olacaksa 31'ine kadar olacaktır. Ama kulübün menfaatleri için ne gerekiyorsa, duyguları bir kenara bırakıp mantığımla karar veririm. Maaşların 4 ay geriden geldiği bir ortam içinde 'ın menfaatleri neyse ona göre karar veririz.
    1. 27 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 18:40
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