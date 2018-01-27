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    27 Ocak 2018, Cumartesi
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    Eren’le çift forvet planı

    Eren’le çift forvet planı
    Kayserispor deplasmanında 2 gol atan Eren Derdiyok konusunda kararsız... İlk seçenek 'in dönüşüyle Eren'in tekrar kulübeye dönmesi. Ancak formda oyuncusunu küstürmek istemeyen Fatih Terim'in sahaya çift forvet çıkmayı da planları arasına aldığı, son kararını bugün vereceği bildirildi.
    1. 27 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:29
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