Eren’le çift forvet planı
Kayserispor deplasmanında 2 gol atan Eren Derdiyok konusunda Fatih Terim kararsız... İlk seçenek Gomis'in dönüşüyle Eren'in tekrar kulübeye dönmesi. Ancak formda oyuncusunu küstürmek istemeyen Fatih Terim'in sahaya çift forvet çıkmayı da planları arasına aldığı, son kararını bugün vereceği bildirildi.
- 27 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 23:29
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Fenerbahçe Barça'yı devirdi
Toplam 3
Yorum
okan futbol dünyanın en önemli en büyük sporu onda devir
-
Büyük FETÖ temizliği: 48 üyeye işlem yapılmış!
Toplam 5
Yorum
baki tek kelime HELAL olsun başkan.uyuma tff.
-
Büyük FETÖ temizliği: 48 üyeye işlem yapılmış!
Toplam 5
Yorum
klaus helal olsun fenerdahçeye.
Eren’le çift forvet planı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.